2020-07-29T03:35:36+03:00
Происшествия

На браконьера, убившего и расчленившего тигра, завели дело в Хабаровском крае

Тушу животного фигурант хранил у себя дома
Александр ШТААЛЬ
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На браконьера, убившего и расчленившего тигра, завели дело в Хабаровском краеНа браконьера, убившего и расчленившего тигра, завели дело в Хабаровском краеФото: Иван ВИСЛОВ
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На браконьера, убившего и расчленившего тигра, завели уголовное дело в Хабаровском крае. Животное занесено в Красную книгу России, добывать его запрещено. Однако 44-летнего мужчину этот факт не остановил. По предварительному заключению эксперта-инспектора по охране животного мира, убитая особь была самкой тигра в возрасте трех-пяти лет. В туше обнаружены следы огнестрельных ранений в область головы и туловища.

- По версии следствия, мужчина незаконно добыл животное в мае этого года. Тушу животного хранил у себя в частном доме в поселке Котиково. Позже фигурант повез части туши тигра в Хабаровск, чтобы продать. Полицейские зафиксировали факт реализации головы, шкуры и фрагментов лап, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Максимально возможное наказание за совершенное преступление - лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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