2020-07-29T05:22:28+03:00
Общество

Хабаровчан не могут выгнать из Амура

Из-за жары люди массово заходят в воду, несмотря на опасность
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчан не могут выгнать из АмураХабаровчан не могут выгнать из АмураФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровчан не могут выгнать из Амура. Из-за жары люди массово заходят в воду, несмотря на опасность быстрого течения реки. Между тем купание во всех водоемах опасно и запрещено. Чтобы донести эту мысль до горожан, установили предупреждающий аншлаг, спасатели патрулируют территорию и беседуют с отдыхающими. Тем не менее взрослые продолжают плескаться в воде вместе с детьми.

- В краевой столице утонули уже три человека - двое детей и 20-летний парень, - рассказал Алексей Шабловский, начальник отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ». - Трагедии случились на диком пляже в районе улицы Бойко-Павлова, близ лодочной станции №5 и на городской набережной.

Отметим также, что утонувших по сравнению с началом двухтысячных в Хабаровске стало в десятки раз меньше. Способствуют улучшению ситуации профилактические беседы с населением, предупредительные аншлаги, рейды, проводимые в районе водных объектов. К слову, Амур опасен, как из-за скорости течения, так и по микробилогическим показателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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