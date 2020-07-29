29 Июль 2020 2020-07-29T05:21:42+03:00

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В Биробиджане обустраивают территорию рядом со скейт- парком. Работу выполняют в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день подрядчик уже заасфальтировал подъездную дорогу. Рабочие ровняют насыпь, которая имеется рядом с филармонией.

Напомним, официально обустраивать скейт-парк закончили в ноябре 2018 года и тогда же во время приемки нашли рад недочетов. Тем не менее в управлении, отвечающем за этот объект, не только приняли некачественно выполненный объект, но и полностью оплатили услуги подрядчика.

- Также удалось получить согласование от сетедержателей. В рамках муниципального контракта обустроят зеленую зону, тротуары и освещение. В целом работы на объекте идут по графику, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

В этом году собираются полностью заменить детскую площадку за филармонией. Работы по благоустройству территории также выполняют в рамках национального проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU