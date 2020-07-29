2020-07-29T05:21:42+03:00
Общество

В Биробиджане обустраивают территорию рядом со скейт-парком

Подрядчик уже заасфальтировал подъездную дорогу
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане обустраивают территорию рядом со скейт-паркомВ Биробиджане обустраивают территорию рядом со скейт-паркомФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

В Биробиджане обустраивают территорию рядом со скейт- парком. Работу выполняют в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день подрядчик уже заасфальтировал подъездную дорогу. Рабочие ровняют насыпь, которая имеется рядом с филармонией.

Напомним, официально обустраивать скейт-парк закончили в ноябре 2018 года и тогда же во время приемки нашли рад недочетов. Тем не менее в управлении, отвечающем за этот объект, не только приняли некачественно выполненный объект, но и полностью оплатили услуги подрядчика.

- Также удалось получить согласование от сетедержателей. В рамках муниципального контракта обустроят зеленую зону, тротуары и освещение. В целом работы на объекте идут по графику, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

В этом году собираются полностью заменить детскую площадку за филармонией. Работы по благоустройству территории также выполняют в рамках национального проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО создают новые общественные пространства
В зарплате биробиджанки нашлась фальшивая купюра
Кражу в общежитии раскрыли в Хабаровске
На улице Джамбула в Хабаровске ограничат движение с 30 июля
В Хабаровский край доставили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Лоси пришли посмотреть на людей в заповеднике Хабаровского края
Реанимобиль доставили в больницу под Хабаровском
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 29 июля 2020 года: лечатся 266 человек
Хабаровские тепловые сети наградили своих «Надежных партнеров»
В Биробиджане обустраивают территорию рядом со скейт-парком
Хабаровчан не могут выгнать из Амура
На браконьера, убившего и расчленившего тигра, завели дело в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровске 29 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы