2020-07-29T05:04:47+03:00
Общество

Хабаровские тепловые сети наградили своих «Надежных партнеров»

Лучшие компании были выбраны конкурсной комиссией АО «ДГК» на основании анализа платежной дисциплины
Евгения АНДРЕЕВА
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В Хабаровских тепловых сетях (структурное подразделение АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) подвели итоги регионального этапа ежегодной всероссийской акции «Надежный партнер», определив лучших потребителей тепловой энергии по результатам прохождения ОЗП 2019-2020 годов.

Основными критериями для отбора конкурсантов также были полное выполнение договорных условий, соблюдение сроков оплаты за тепло и электроснабжение в течение 2019-2020 годов, своевременное подписание актов сверки.

Среди бюджетных предприятий диплом победителя акции «Надежный партнер» вручен Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница» министерства здравоохранения Хабаровского края. В номинации «Непромышленные потребители» победители «Клиническая больница «РЖД - Медицина» г. Хабаровска и ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Лучшим потребителем в категории «Промышленные потребители» оказалось МАУ «Хабаровские вести».

- Акция «Надежный партнер» проводится в АО «ДГК» уже в шестой раз. Основная задача - укрепление платежной дисциплины в ТЭК, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, - отметил директор Хабаровских тепловых сетей Вячеслав Аронович. - Многие из озвученных предприятий не первый год в числе нашего рейтинга лучших потребителей. Безусловно, это заслуга со стороны руководства этих предприятий. Всегда приятно работать с теми, кто в полной мере осознает необходимость своевременной оплаты за потребленные энергоресурсы и добросовестно выполняет свои договорные обязательства перед энергетиками.

Проект «Надежный партнер» реализуется при поддержке Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Ассоциации «НП Совет Рынка». Дальнейшее развитие проекта позволит всем желающим иметь открытый доступ к информации о должниках и размерах их задолженности в любом интересующем регионе.

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