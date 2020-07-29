29 Июль 2020 2020-07-29T04:55:38+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 29 июля 2020 года: лечатся 266 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки выписали по выздоровлению 15 человек

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В инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре 29 июля 2020 года лечатся 311 пациентов. Из них у 116 подтвержден коронавирус. За последние сутки выписали по выздоровлению 15 человек, госпитализировали 12.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находится 14 пациентов. У 13 человек только подозревают заражение COVID-19, - прокомментировали в городской администрации.

Кроме того, лечение получают 132 пациента с внебольничной пневмонией, в том числе три ребенка. На амбулаторном лечении находятся 100 пациентов с COVID-19, из них 11 - это дети. Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Не забывайте чаще мыть руки, дезинфицировать свои гаджеты, проветривать помещения и делать влажную уборку.

Напомним, что в регионе в общей сложности 7192 случая заражения коронавирусом. Из них 557 в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU