29 Июль 2020 2020-07-29T05:15:11+03:00

Его будут использовать для помощи тяжелобольным пациентам

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Реанимобиль доставили в больницу под Хабаровском. На нем в медучреждение будут доставлять самых «тяжелых» больных. Спецтранспорт оснащен современной аппаратурой, благодаря которой можно будет поддерживать жизнь пациентов.

- В автомобиле есть прибор искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр. В общем приборы, необходимые для проведения реанимационных действий, - прокомментировали в районной администрации.

Напомним, машины скорой помощи поступили в регион из федерального центра. Они особенно востребованы в условия борьбы с коронавирусом.

Напомним, в конце 2019 года в Хабаровский край доставили 34 автомобиля скорой помощи. Закупка общей стоимостью около 100 миллионов рублей стала реальностью за счет финансирования из федерального бюджета. Среди автомобилей 32 класса «В» и два класса «С». Их распределили по районам края.

ИСТОЧНИК KP.RU