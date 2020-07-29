2020-07-29T07:37:51+03:00
Дом. Семья

Лоси пришли посмотреть на людей в заповеднике Хабаровского края

В свою очередь люди сделали редкие фотографии животных
Александр ШТААЛЬ
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Лоси пришли посмотреть на людей в заповеднике Хабаровского краяЛоси пришли посмотреть на людей в заповеднике Хабаровского краяФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В заповеднике «Болоньский» Хабаровского края ученым удалось сделать редкие кадры лосей. Молодые животные оказались настолько любопытными, что очень близко подошли к людям. По предварительной информации, это были сестры примерно одного возраста.

- Животные стояли в воде у берега реки Симми. Они вышли на берег, заприметив лодку, приближающуюся к берегу, и с интересом наблюдали за людьми, - рассказал Леонид Яснев, руководитель заповедника. - Предполагаю, что в этом году мать их отлучила от себя. И сейчас они вместе адаптируются к взрослой жизни.

Некоторое время лоси смотрели на людей, а потом развернулись и ушли в глубь берега. Буквально через 15 минут на берегу той же реки заметили самку лося с детенышем, которому было приблизительно три месяца. Рассмотреть его не удалось из-за высокой травы, но торчащие уши разглядеть смогли. Животные тоже некоторое время изучали людей, а затем скрылись из виду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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