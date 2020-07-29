29 Июль 2020 2020-07-29T07:36:41+03:00

В Хабаровский край доставили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровский край доставили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. В регион привезли средства индивидуальной защиты, лекарства, аппараты ИВЛ. Кроме того, тесты распределят по краевым медучреждениям.

- Всего планируют доставить порядка двух тысяч кубических метров или 200 тонн груза. Пока привезли две партии, последний борт ожидают в течение этой недели, - рассказали в министерстве здравоохранения края.

Большая часть гуманитарного груза - это одноразовые комбинезоны для медперсонала. Планируют принять 500 тысяч костюмов. В числе необходимых предметов также медицинские маски, 50 аппаратов ИВЛ и 58 БИПАП-аппаратов, 40 позиций медикаментов, необходимых для лечения сопутствующих коронавирусу заболеваний, а также 100 тысяч экспресс-тестов.

Напомним, пока в регионе достаточно высокие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявили 101 случай заражения, всего в регионе 7192 случая заражения. Из них выздоровевших 4361 человек, скончавшихся 55.

ИСТОЧНИК KP.RU