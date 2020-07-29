29 Июль 2020 2020-07-29T07:35:48+03:00

На улице Джамбула в Хабаровске ограничат движение с 30 июля ФОТО: АО «ДГК»

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На улице Джамбула по направлению в центр Хабаровска ограничат движение. Причина временных неудобств - ремонт теплотрассы. Корректировки будут действовать с завтрашнего дня, 30 июля, до 5 августа. Трамвайные пути перекрывать не будут. Об этом сообщили в компании АО «ДГК».

Отметим также, что информацию о ремонтных работах можно узнать в диспетчерской службе ХТС по телефону: (4212) 36-35-16. К слову, все ремонтные работы проведут с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Ремонт теплотрассы - это необходимая мера.

ИСТОЧНИК KP.RU