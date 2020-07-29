2020-07-29T07:25:35+03:00
Общество

Кражу в общежитии раскрыли в Хабаровске

Жилец ненадолго покинул комнату, а когда вернулся обнаружил пропажу
Александр ШТААЛЬ
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Кражу в общежитии раскрыли в ХабаровскеКражу в общежитии раскрыли в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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Кражу в общежитии раскрыли в Хабаровске. Со слов заявителя, произошло все в общежитии пригородного поселка Березовка. Из его комнаты пропали барсетка, сотовый телефон и документы. Ущерб потерпевший оценил в 18 тысяч рублей.

- Мужчина рассказал, что вечером он ненадолго отлучился из комнаты, забыл запереть входную дверь, а когда вернулся, обнаружил пропажу. По подозрению в краже задержали 23-летнего соседа заявителя. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж, кражи, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам задержанный вины отрицать не стал. Он объяснил, что сотовый телефон потерпевшего потерял. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело о статье «Кража». Максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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