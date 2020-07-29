29 Июль 2020 2020-07-29T07:53:57+03:00

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В зарплате биробиджанки нашлась фальшивая купюра в пять тысяч рублей. Эту банкноту взял муж получательницы денег и отправился в банк, чтобы разменять. При попытке получить мелкие купюры и выяснилось, что это подделка высокого качества, которую практически не отличить от оригинала.

- О выявленной подделке сотрудник банка сообщил сотрудник банка об обнаружении фальшивой пятитысячной купюры. Ее уже изъяли и направили на исследование, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Пока идут проверочные мероприятия. Жителей области просят быть бдительными при совершении операций с деньгами. Пожалуйста, обращайте внимание на отличительные защитные признаки подлинных денежных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU