2020-07-29T08:23:16+03:00
Звезды

В ЕАО создают новые общественные пространства

Одно из последних – сцена в селе Бабстово
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО создают новые общественные пространстваВ ЕАО создают новые общественные пространстваФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономной области создают новые общественные пространства. Один из последних реализованных проектов – сцена в селе Бабстово. Она заменит старую и обветшалую конструкцию – площадку перед Домом культуры, на который обычно выступали артисты.

- Приобретение и установку сцены выбрали сами жители Бабстово. Также в рамках проекта планируют заасфальтировать площадку перед сельским ДК, - рассказали в региональном правительстве.

Пока этот объект будет закрыт для использования. Когда ограничительные меры в связи с пандемией отменят, на сцену выйдут артисты. Власти надеются, что на такой сцене творческим коллективам будет комфортно выступать. К слову, новую сценическую площадку в Бабстово планируют использовать круглый год для проведения праздников и концертов местного масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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