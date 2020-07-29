В ЕАО создают новые общественные пространства

29 Июль 2020 2020-07-29T08:23:16+03:00

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В Еврейской автономной области создают новые общественные пространства. Один из последних реализованных проектов – сцена в селе Бабстово. Она заменит старую и обветшалую конструкцию – площадку перед Домом культуры, на который обычно выступали артисты.

- Приобретение и установку сцены выбрали сами жители Бабстово. Также в рамках проекта планируют заасфальтировать площадку перед сельским ДК, - рассказали в региональном правительстве.

Пока этот объект будет закрыт для использования. Когда ограничительные меры в связи с пандемией отменят, на сцену выйдут артисты. Власти надеются, что на такой сцене творческим коллективам будет комфортно выступать. К слову, новую сценическую площадку в Бабстово планируют использовать круглый год для проведения праздников и концертов местного масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU