«Ростелеком» проводит оптику к частным домам в Хабаровске Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Новыми сетями связи обеспечен район частной застройки, расположенный вдоль улицы Воронежской от остановки «Воронежская» до «Октябрьской». Это улицы Чукотская, Бородинская, Одесская, Минометная, Заводская, Поселковая, Николаевская, Брянская, Крымская, Профсоюзная, Киевская, Северная, Минская, Дарвина, Станиславского, Пожарского, Черноморская, Казбекская, Безымянная и переулки Октябрьский, Минский, Черноморский, Магистральный. Также оптика проложена в районе остановки «Станция «Красная речка» на Владивостокском шоссе: по улицам Кустанайская, Красноярская, переулкам Кустанайский и Красноярский.

- За два года за счет собственных инвестиций «Ростелеком» построил оптику для 3,5 тысячи частных домов Хабаровска. Компания готова продолжать инвестировать и строить еще больше. Но, к сожалению, есть сдерживающий фактор. В городских условиях размещение линий связи в большинстве случаев возможно только на опорах линий электропередач. В Хабаровске, по сравнению с другими дальневосточными городами, стоимость ежемесячного размещения на них одна из самых высоких. Именно это является основной причиной, по которой мы часто вынуждены отказывать жителям в строительстве современных сетей связи к их частным владениям, - рассказывает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Клиенты могут пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/с и смотреть более 260 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в цифровом качестве в видеосервисе Wink «Ростелекома». Также с помощью услуги «Видеонаблюдение» у них есть возможность контролировать с экрана смартфона все, что происходит в доме и на придомовой территории. Ежемесячная плата за пользование двумя услугами: интернетом и интерактивным ТВ, - составит от 599 рублей. При подключении дополнительно видеонаблюдения ежемесячная плата за комплекс из трех услуг составит от 800 рублей.

Линии связи в районах малоэтажной застройки и частном секторе строятся по технологии GPON (Gigabit passive optical network). Технология предусматривает доведение оптического кабеля непосредственно до оборудования в доме абонента. Благодаря этому стабильность и скорость интернет-соединения увеличивается. Также в доме по одному оптическому кабелю можно подключить неограниченное количество различных цифровых услуг.

Узнать подробности акции и оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.