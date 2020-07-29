Жильцы хабаровских бараков записали видеообращение к Михаилу Дегтяреву Фото: Ольга КИВА

Жильцы хабаровских бараков записали видеообращение к Михаилу Дегтяреву. Жильцы аварийного фонда, который чиновники аварийным упорно не хотят признавать, показали, в каких условиях вынуждены жить, и отметили, что из всех благ цивилизации им доступно электричество. И это в 21 веке. Жильцы бараков также написали очередное обращение:

«Проживание в этих домах опасно для жизни. Уже было обрушение нескольких домов, а они даже не были признаны аварийными, несмотря на постоянные обращения жителей в администрацию Хабаровска. В общей сложности жильцы домов написали более 100 обращений, но вопрос не решается».

Напомним, обрушения уже были в доме №147 на проспекте 60-летия Октября. Там обвалилась печка. В феврале прошлого года прямо напротив мэрии сгорел барак, который тоже давно пора было расселить. На глазах жильцов рухнул дом на улице Зои Космодемьянской, и в одночасье люди остались без жилья. В переулке Ивановском в бараке обвалился потолок.