Комсомольчанина обвиняют в убийстве ради денег

29 Июль 2020 2020-07-29T09:39:24+03:00

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Жителя Комсомольска-на-Амуре обвиняют в убийстве. По решению суда мужчину заключили под стражу на время расследования. По версии следствия, 38-летний фигурант в июле 2020 года решил присвоить себе деньги приятеля. Последний продал машину за один миллион рублей.

- Под надуманным предлогом обвиняемый вывез мужчину в лесополосу, где застрелил из ружья. Потом он пытался скрыть следы преступления и закопал тело потерпевшего. По не зависящим от обвиняемого обстоятельствам он не смог завладеть деньгами потерпевшего, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Разбирательства данного инцидента начались после обращения родственников. Они обратились за помощью в поисках пропавшего родственника. Время спустя удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Сейчас идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU