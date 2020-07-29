2020-07-29T13:09:36+03:00
Общество

В Хабаровске обустраивают новые скверы

Один из них находится в поселке Березовка
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске обустраивают новые скверыВ Хабаровске обустраивают новые скверыФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске обустраивают пять скверов. Работу ведут в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». Одна из площадок находится в поселке Березовка. Здесь появятся пешеходные дорожки вместо протоптанных людьми тропинок, установят опоры наружного освещения, сделают современную детскую игровую площадку и место для занятий спортом.

- Работы планируют завершить к 1 октября. К тому времени также планируют высадить хвойные деревья, - рассказали в городской администрации. - В этом году в Краснофлотском районе появятся два новых сквера - «Сергеевский» и на Стрельникова. Также обустроят скверы на улице Мате Залки, в районе завода Серго Орджоникидзе и «Театральный сквер» в парке «Динамо».

На работы выделили из федерального бюджета 75 миллионов рублей. Жителей города убедительно просят уважительно относиться к работе людей, благоустраивающих территории, и беречь то, на что тратят огромные деньги в целях благоустройства города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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