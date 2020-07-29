29 Июль 2020 2020-07-29T13:08:16+03:00

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В магазине разливных напитков в Хабаровске нашли игровые автоматы. Проверить объект росгвардейцы отправились после звонка от неравнодушных горожан. Последние по телефону сообщили, что несколько человек пытаются проникнуть в торговый павильон, расположенный на улице Ворошилова.

На место происшествия отправился наряд вневедомственной охраны. Прибыв к павильону, правоохранители установили, что в дневное время в павильоне продают разливные напитки, следов взлома и проникновения не нашли, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Росгвардейцы постучали в дверь, через несколько минут дверь изнутри открыл неизвестный мужчина. Оказавшись в помещении, правоохранители нашли людей в возрасте от 23 до 40 лет, 15 игровых автоматов для проведения азартных игр, 5 из которых были оборудованы купюроприемниками. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU