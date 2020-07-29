В Хабаровском крае насчитали 34 выпускника-стобалльника

29 Июль 2020 2020-07-29T13:06:55+03:00

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В Хабаровском крае 34 выпускника сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Кроме того, трое ребят получили по 200 баллов по итогам тестирования. Напомним, накануне подвели итоги экзаменов по химии и обществознанию.

- Максимальное количество баллов на ЕГЭ по обществознанию набрали выпускники из Хабаровска, Николаевского района и Комсомольска-на-Амуре. По химии два наивысших результата, - рассказали в пресс -службе краевого правительства.

Третий 200-балльный результат получился у Елизаветы Кульчицкой из хабаровской школы №80. Она показала хороший результат по истории и обществознанию. До нее отличились выпускники хабаровский гимназии №8 и школы №32. Отметим также, что по обществознанию набрали 80 и более баллов 245 учеников, а по химии 80 и более баллов набрали 63 учащихся. Напомним, апелляции о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ от 16 июля принимают до 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU