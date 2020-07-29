29 Июль 2020 2020-07-29T13:05:43+03:00

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Хабаровчан приглашают на квест- игру «Город Ха». Мероприятие стартует 3 августа. К участию допускаются горожане старше 14 лет. Участие бесплатное. Игра будет проходить днем, не несет в себе экстрима.

- Участникам квест- игры нужно найти ответы на задачи, добраться и найти загаданные организатором места раньше других игроков. В качестве награды победители получат оригинальные призы, а именно одежду от известного бренда. Отметим, что по городу участники будут перемещаться, соблюдая правила дорожного движения и рекомендации краевого Роспотребнадзора,- уточнила координатор квест -игры «Город Ха» Мария Потапова.

Для участия, пожалуйста, подайте заявку через мессенджер Telegram «Молодежь Хабаровска». Подробную информацию можно получить по телефону: 8-914-771-96-39.

ИСТОЧНИК KP.RU