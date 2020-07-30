30 Июль 2020 2020-07-29T15:01:18+03:00

Обстановка в Хабаровском крае 30 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода Фото: Борис КОКУРИН

Всего случаев заражения коронавирусом в регионе 7312

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Сегодня, 30 июля, в Хабаровске без осадков, ночью +21 +23, днем +30 +32, ветер юго-западный 6-11 м/с. На юге края преимущественно без осадков, ночью +17 +22, днем +27 +33, ветер юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +13 +23, днем +27 +34, ветер южный, юго-западный 3-12 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, ночью +7 +23, днем +18 +33, ветер восточный, северо-восточный 3-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 10 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае в общем 7312 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровевших 4473, скончавшихся 57.

ИСТОЧНИК KP.RU