2020-07-30T06:58:41+03:00
Звезды

Курбан-байрам в Хабаровском крае пройдет онлайн

Религиозное мероприятие состоится 31 июля
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Курбан-байрам в Хабаровском крае пройдет онлайнКурбан-байрам в Хабаровском крае пройдет онлайнФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Курбан-байрам в Хабаровском крае пройдет онлайн. Религиозное мероприятие состоится в предстоящую пятницу, 31 июля. Изменить формат праздника решили в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Напомним, в мае мусульмане отмечали другой праздник - Ураза-байрам, аналогичным образом. Людей призывали не ходить в мечети и присоединиться к мероприятию исключительно в режиме онлайн-трансляции.

- На Ураза-байрам также организуют проведение онлайн-трансляций праздничной проповеди. Она начнется в восемь часов утра по хабаровскому времени, - рассказали в Духовном управлении мусульман Дальнего Востока.

Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности - тщательно мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку. Пожалуйста, не забывайте про социальную дистанцию и масочный режим. Население просят проявить терпение в непростой сложившейся обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не доставляют письма и телеграммы
РСХБ внедрил программу партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае
Мэрия Хабаровска купила квартиры для расселения бараков
Хабаровский музей получил в дар книгу историй почтовых работников
В Хабаровске построят новую автомобильную развязку
Мужчину срочно эвакуировали в Хабаровск бортом санавиации
В Хабаровске осудят подозреваемую в изготовлении наркотиков
«Киты Охотоморья» от Хабаровского края вышли в ТОП-30 Всероссийского конкурса
В ЕАО дети гуляли по железной дороге, пока мама была на работе
Московские врачи начали работать в Комсомольске-на-Амуре
В супермаркете Комсомольска ликвидировали пожар
Обстановка в Хабаровске 30 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды
Два человека пострадали в столкновении машин в Хабаровске
Курбан-байрам в Хабаровском крае пройдет онлайн
В Хабаровске пройдет онлайн ЗаБег
Обстановка в Хабаровском крае 30 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода