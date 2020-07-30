30 Июль 2020 2020-07-30T06:58:41+03:00

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Курбан-байрам в Хабаровском крае пройдет онлайн. Религиозное мероприятие состоится в предстоящую пятницу, 31 июля. Изменить формат праздника решили в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Напомним, в мае мусульмане отмечали другой праздник - Ураза-байрам, аналогичным образом. Людей призывали не ходить в мечети и присоединиться к мероприятию исключительно в режиме онлайн-трансляции.

- На Ураза-байрам также организуют проведение онлайн-трансляций праздничной проповеди. Она начнется в восемь часов утра по хабаровскому времени, - рассказали в Духовном управлении мусульман Дальнего Востока.

Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности - тщательно мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку. Пожалуйста, не забывайте про социальную дистанцию и масочный режим. Население просят проявить терпение в непростой сложившейся обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU