30 Июль 2020 2020-07-30T06:58:04+03:00

Два человека пострадали в столкновении машин в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 29 июля, на улице Металлистов столкнулись две машины. По предварительной информации, авто Toyota Land Cruiser со стороны улицы Тихоокеанской поворачивало налево в сторону двора дома №24 по улице Металлистов. Однако во время маневра водитель не предоставил преимущества в движении и врезался в машину Subaru Forester, которая ехала по улице Металлистов в сторону улицы Тихоокеанской.

- В результате аварии пострадали водитель и пассажир машины Subaru Forester. У первого сотрясение головного мозга и ссадины на голове, у второго закрытые переломы бедра, фаланги пятого пальца левой кисти, ссадины на лбу и конечностях, - рассказал информированный источник.

Известно, что стаж вождения первого водителя с 2000 года, второго - с 2004 года. По предварительной информации, освидетельствование первого на состояние алкогольного опьянения провели в больнице, второй в момент аварии был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU