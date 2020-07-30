2020-07-30T06:44:18+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 30 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды

Горячую воду отключили в семи домах
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 30 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения водыОбстановка в Хабаровске 30 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения водыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровске, по состоянию на утро 30 июля 2020 года, нет горячей воды в семи домах. Подачу ресурса приостановили в районе улиц Флегонтова, Трамвайного проезда. Отключений холодной воды не зафиксировали.

- В городе не работают 79 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 95 кубометров мусора, случилось 25 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 686 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня дорожные работы будут идти на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Николаевская, Салтыкова-Щедрина, Карла Маркса, Синельникова, Южная и Нагорная, а также на проезде от Демьяна Бедного до Лазо, переулке Смены. Водителей и пешеходов убедительно просят планировать свои маршруты с учетом этой информации.

По информации регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали 5843 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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