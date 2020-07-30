2020-07-30T06:36:42+03:00
Общество

В супермаркете Комсомольска ликвидировали пожар

Как выяснилось, там загорелись продукты
Александр ШТААЛЬ
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В супермаркете Комсомольска ликвидировали пожарВ супермаркете Комсомольска ликвидировали пожарФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В супермаркете Комсомольска ликвидировали пожар. По предварительной информации, происшествие случилось в шесть часов утра 30 июля 2020 года. На пульт пожарно-спасательной службы города очевидцы сообщили, что на крыше магазина «Светофор» на улице Уральской наблюдается дым.

- На место происшествия пожарные прибыли оперативно. Провели разведку помещения и выяснили, что случилось возгорание продукции. В торговом зале и подсобных помещениях продукты горения повредили потолок, оконные блоки, а также холодильники и кассовые аппараты, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. В момент пожара магазин был закрыт. Огонь потушили в 07:26 утра по хабаровскому времени на общей площади 200 квадратных метров. В тушении задействовали восемь единиц техники, 30 человек личного состава. По факту возгорания проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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