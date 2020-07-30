Московские врачи начали работать в Комсомольске-на-Амуре

30 Июль 2020 2020-07-30T06:34:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске -на- Амуре к работе приступили врачи, прибывшие из Москвы. Сотрудники Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена трудились в пик пандемии в столице России, лечили больных коронавирусом.

- В Город юности прибыла бригада в составе двух анестезиологов, эпидемиолога и заместителя директора центра. Они помогают местным врачам в лечении заболевших горожан новым типом коронавируса, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что московские врачи обосновались и в больницах Хабаровска, в районе имени Лазо, в Ванино и Советской Гавани. Напомним, они прибыли в регион по приглашению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Их основная задача - помочь местным врачам в условиях непростой ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU