2020-07-30T06:34:48+03:00
Общество

Московские врачи начали работать в Комсомольске-на-Амуре

В Город юности прибыли анестезиологи, эпидемиолог и заместитель директора центра
Александр ШТААЛЬ
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Московские врачи начали работать в Комсомольске-на-АмуреМосковские врачи начали работать в Комсомольске-на-АмуреФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске -на- Амуре к работе приступили врачи, прибывшие из Москвы. Сотрудники Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена трудились в пик пандемии в столице России, лечили больных коронавирусом.

- В Город юности прибыла бригада в составе двух анестезиологов, эпидемиолога и заместителя директора центра. Они помогают местным врачам в лечении заболевших горожан новым типом коронавируса, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что московские врачи обосновались и в больницах Хабаровска, в районе имени Лазо, в Ванино и Советской Гавани. Напомним, они прибыли в регион по приглашению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Их основная задача - помочь местным врачам в условиях непростой ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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