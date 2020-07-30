2020-07-30T06:33:53+03:00
Общество

В ЕАО дети гуляли по железной дороге, пока мама была на работе

Ребят нашли инспекторы по делам несовершеннолетних
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО дети гуляли по железной дороге, пока мама была на работеВ ЕАО дети гуляли по железной дороге, пока мама была на работеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ЕАО дети гуляли по железной дороге, пока мама была на работе. Ребятишек заметили инспекторы по делам несовершеннолетних. Дети в возрасте пяти и восьми лет гуляли без сопровождения взрослых вблизи железнодорожного полотна в поселке Теплоозерск Облученского района.

- Вскоре установили и мать маленьких нарушителей. Она объяснила, что летний отдых детей не организован, поэтому во время ее рабочего дня они предоставлены сами себе, - прокомментировали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

С ребятами провели профилактическую беседу о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта и о безопасном поведении на водоемах. В отношении их мамы составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы после инцидента направили в комиссию по делам несовершеннолетних и их законных прав Облученского района для рассмотрения и принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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