2020-07-30T06:31:54+03:00
Общество

«Киты Охотоморья» от Хабаровского края вышли в ТОП-30 Всероссийского конкурса

Авторы проекта в перспективе планируют создать крупный центр китового туризма
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
«Киты Охотоморья» от Хабаровского края вышли в ТОП-30 Всероссийского конкурса«Киты Охотоморья» от Хабаровского края вышли в ТОП-30 Всероссийского конкурсаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Проект «Туристско-рекреационный кластер «Киты Охотоморья» вошел в ТОП-30 Всеросийского конкурса по развитию экотуризма. В числе финалистов также представители 30 субъектов РФ из семи федеральных округов. По числу проектов, вышедших в финал, лидирует Дальневосточный федеральный округ, от которого представили семь проектов.

- Авторы проекта «Туристско-рекреационный кластер «Киты Охотоморья» планируют развивать туристскую инфраструктуру и в перспективе создать крупный центр китового туризма. Для этого собираются совершенствовать логистическую схему доставки на острова, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По итогам народного голосования «Киты Охотоморья» вошли в ТОП-10 регионов, набрав наибольшее количество голосов. Впереди у команд-финалистов участие в специально разработанной акселерационной программе, потом они презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. Конкурс завершится 16 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не доставляют письма и телеграммы
РСХБ внедрил программу партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае
Мэрия Хабаровска купила квартиры для расселения бараков
Хабаровский музей получил в дар книгу историй почтовых работников
В Хабаровске построят новую автомобильную развязку
Мужчину срочно эвакуировали в Хабаровск бортом санавиации
В Хабаровске осудят подозреваемую в изготовлении наркотиков
«Киты Охотоморья» от Хабаровского края вышли в ТОП-30 Всероссийского конкурса
В ЕАО дети гуляли по железной дороге, пока мама была на работе
Московские врачи начали работать в Комсомольске-на-Амуре
В супермаркете Комсомольска ликвидировали пожар
Обстановка в Хабаровске 30 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды
Два человека пострадали в столкновении машин в Хабаровске
Курбан-байрам в Хабаровском крае пройдет онлайн
В Хабаровске пройдет онлайн ЗаБег
Обстановка в Хабаровском крае 30 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода