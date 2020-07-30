«Киты Охотоморья» от Хабаровского края вышли в ТОП-30 Всероссийского конкурса

30 Июль 2020 2020-07-30T06:31:54+03:00

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Проект «Туристско-рекреационный кластер «Киты Охотоморья» вошел в ТОП-30 Всеросийского конкурса по развитию экотуризма. В числе финалистов также представители 30 субъектов РФ из семи федеральных округов. По числу проектов, вышедших в финал, лидирует Дальневосточный федеральный округ, от которого представили семь проектов.

- Авторы проекта «Туристско-рекреационный кластер «Киты Охотоморья» планируют развивать туристскую инфраструктуру и в перспективе создать крупный центр китового туризма. Для этого собираются совершенствовать логистическую схему доставки на острова, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По итогам народного голосования «Киты Охотоморья» вошли в ТОП-10 регионов, набрав наибольшее количество голосов. Впереди у команд-финалистов участие в специально разработанной акселерационной программе, потом они презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. Конкурс завершится 16 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU