30 Июль 2020 2020-07-30T06:31:05+03:00

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В Хабаровске осудят подозреваемую в изготовлении наркотиков. По версии следствия, 26-летняя горожанка производила и сбывала мефедрон. Пресекли деятельность злоумышленницы сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России.

- Во время расследования выяснили, что женщина заказала прекурсоры для изготовления наркотических средств из других регионов страны. Товар она получила через курьерскую службу доставки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснили также, что лаборатория по производству мефедрона находилась в частном доме, принадлежащем сожителю обвиняемой. К слову, мужчина находился в местах лишения свободы за аналогичные преступления. Фигурантка сбывала наркотик через «закладки» в Хабаровске. У нее изъяли около 100 граммов прекурсоров, около 80 граммов мефедрона из сделанных ею «закладок» и лабораторную посуду. Материалы уголовного дела сейчас находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU