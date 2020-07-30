2020-07-30T06:31:05+03:00
Происшествия

В Хабаровске осудят подозреваемую в изготовлении наркотиков

По версии следствия, фигурантка производила и сбывала мефедрон
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске осудят подозреваемую в изготовлении наркотиковВ Хабаровске осудят подозреваемую в изготовлении наркотиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске осудят подозреваемую в изготовлении наркотиков. По версии следствия, 26-летняя горожанка производила и сбывала мефедрон. Пресекли деятельность злоумышленницы сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России.

- Во время расследования выяснили, что женщина заказала прекурсоры для изготовления наркотических средств из других регионов страны. Товар она получила через курьерскую службу доставки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснили также, что лаборатория по производству мефедрона находилась в частном доме, принадлежащем сожителю обвиняемой. К слову, мужчина находился в местах лишения свободы за аналогичные преступления. Фигурантка сбывала наркотик через «закладки» в Хабаровске. У нее изъяли около 100 граммов прекурсоров, около 80 граммов мефедрона из сделанных ею «закладок» и лабораторную посуду. Материалы уголовного дела сейчас находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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