2020-07-30T07:01:13+03:00
Общество

Мужчину срочно эвакуировали в Хабаровск бортом санавиации

Пациента доставили в краевую столицу из села Богородское
Александр ШТААЛЬ
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Мужчину срочно эвакуировали в Хабаровск бортом санавиацииМужчину срочно эвакуировали в Хабаровск бортом санавиацииФото: Правительство Хабаровского края
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Мужчину срочно эвакуировали в Хабаровск бортом санавиации. Вертолет МИ-8 МЧС России отправился в село Богородское Ульчского района и вернулся в краевую столицу вместе с пациентом на борту вчера, 29 июля.

- Обращение поступило от территориального центра медицины катастроф об оказании помощи в экстренной эвакуации по жизненным показаниям. В Ульчский район вертолет отправился около половины шестого вечера. На борту находилась бригада врачей, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В течение перелета, который длился шесть часов, за состоянием мужчины внимательно следили медики. На аэродроме их уже ждала карета скорой помощи, на которой пациента госпитализировали в медицинское учреждение краевой столицы. Состояние эвакуированного пациента за время перелета не ухудшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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