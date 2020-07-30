30 Июль 2020 2020-07-30T07:00:31+03:00

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В Хабаровске построят новую автомобильную развязку в районе улиц Большая, Шелеста и Воронежская. Дорожную карту уже разработали. Об этом сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства.

Проект собираются реализовать в два этапа - сначала изменят схему движения на пересечении указанных улиц, потом начнется проектирование. В планах расширить перекресток, создать дополнительные полосы для транспорта, перенести место поворота автобусов, двигающихся со стороны автовокзала в сторону улицы Шелеста.

- Новая развязка поможет разгрузить этот участок, ускорить прохождение транспорта. Сейчас перекресток улиц Большая, Шелеста и Воронежская - это один из проблемных участков в городе. Его пропускная способность около 20 тысяч автомобилей в сутки, но в часы пик в этом районе все равно скапливаются машины, а в случае ДТП перекресток и вовсе блокируется, - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU