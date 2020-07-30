Хабаровский музей получил в дар книгу историй почтовых работников

30 Июль 2020 2020-07-30T08:16:43+03:00

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Хабаровский музей имени Н. И. Гродекова получил в дар книгу историй почтовых работников. Ее выпустили к 75-летию Великой Победы над фашизмом. В подарочном издании собраны больше 90 историй о почтовых работниках и связистах военных лет.

- Увековечить воспоминания ветеранов почтовой связи предложили в 2019 году активисты Молодежного совета. Формировать издание начали на Дальнем Востоке. Сначала от руки на первых страницах книги записали истории Екатерины Тимофеевны Ореховой из Хабаровска, работавшей в годы войны телеграфистом на почте, - рассказали в хабаровском музее.

Также в числе первых была история связиста Марии Алексеевны Гладун из Владивостока, участницы обороны Малой Земли под Новороссийском. Позже книга наполнялась живыми рассказами ветеранов почтовой связи Сибири, Урала, Северного Кавказа. Она побывала во всех уголках России и была передана в Москву, где ее напечатали ограниченным тиражом в 500 экземпляров. В книге также опубликовали архивные документы и фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU