2020-07-30T08:15:41+03:00
Общество

Мэрия Хабаровска купила квартиры для расселения бараков

Пока приобретены 12 помещений из 54 запланированных
Александр ШТААЛЬ
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Мэрия Хабаровска купила квартиры для расселения бараковМэрия Хабаровска купила квартиры для расселения бараковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэрия Хабаровска купила квартиры для расселения бараков. Пока речь идет о 12 приобретенных помещениях из 54 запланированных. Аукцион состоялся на этой неделе. Оформление документов займет в общей сложности от полутора до двух месяцев.

- Жильцы восьми бараков въедут в новые квартиры. Переселят собственников, сейчас проживающих в аварийных домах №43 А по улице Истомина, №15 по улице Молодежной, №7 по улице Серова, №23 по Краснодарской, №13 по Нагорной, №11 по Дежнева, №5 по Камской и №83 по проспекту 60-летия Октября, - рассказал Павел Бухальцев, консультант городского управления жилищного фонда и приватизации жилья.

Отметим также, что указанные дома расселят полностью. В мэрии пока продолжают искать квартиры для расселения аварийного жилфонда. Желающих продать жилье просят обратиться в администрацию по телефонам: 41-99-75, 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57, 41-98-51 и 41-94-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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