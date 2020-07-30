2020-07-30T12:06:49+03:00
Общество

За неправильную парковку в Хабаровске наказывают в щадящем режиме

На такие меры в городе пошли из-за пандемии
Александр ШТААЛЬ
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За неправильную парковку в Хабаровске наказывают в щадящем режимеЗа неправильную парковку в Хабаровске наказывают в щадящем режимеФото: Михаил ФРОЛОВ
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За неправильную парковку в Хабаровске наказывают в щадящем режиме. На первый раз нарушителям дают устные и письменные предостережения. На такие меры в городе пошли из-за пандемии.

Как отметил начальник отдела городского управления административно-технического контроля Владимир Шубич, пока взаимоотношения с хабаровчанами выстроены посредством интернета. Также активно используют спецтехнику и проводят профилактику.

По статистике в управлении принимают от 15 до 20 жалоб на любителей такой экстремальной парковки. Также нарушителей выявляют при помощи системы автоматической видеофиксации «Дозор-МП».

Напомним, жалобы от горожан на неправильную парковку принимают на электронную почту городского управления административно-технического контроля atk@khabarovskadm.ru или на бумажном носителе по адресу: 680000, Хабаровск, Уссурийский бульвар, 6. Дополнительная информация по телефонам: 72-40-02 и 73-33-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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