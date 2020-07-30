2020-07-30T08:14:21+03:00
Экономика

РСХБ внедрил программу партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае

В целях развития мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Россельхозбанке принята программа партнерства в сфере закупок с субъектами МСП
Евгения МОЛОТОВА
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В целях развития мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Россельхозбанке принята Программа партнерства в сфере закупок с субъектами МСПВ целях развития мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Россельхозбанке принята Программа партнерства в сфере закупок с субъектами МСП
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Программа партнерства - это современный тренд во взаимодействии заказчиков с поставщиками из числа субъектов МСП и новый для банка инструмент формирования пула квалифицированных поставщиков - партнеров, вовлекаемых в закупки.

Став партнером банка, поставщики МСП не только приобретают имиджевый статус, но и получают возможность получить от РСХБ ряд преференций: как для себя, так и для группы своих компаний без прохождения процедуры присвоения им статуса партнера.

Статус партнера предоставляет компаниям преимущества не только при участии в закупочной деятельности банка в рамках действующего законодательства, но и позволяет на постоянной основе получать от банка выгодные условия по взаимодействию в части кредитования и ведения бизнеса.

Важная составляющая программы - интеграция субъектов МСП в совместную работу банка со своим стратегическим партнером, Корпорацией МСП. Партнерам будет оказана соответствующая поддержка, начиная от организации первичного взаимодействия до участия в совместных мероприятиях.

Для Россельхозбанка программа станет возможностью долгосрочного партнерства как с действующими, так и с потенциальными клиентами в части реализуемых банковских продуктов, акций и предложений. Кроме того, она позволит увеличить эффективность ряда сегментов операционной деятельности самого РСХБ.

- Россельхозбанк остается не только крупным государственным заказчиком, но и надежным партнером для поставщиков любого уровня. Банк обеспечивает выполнение стратегических государственных задач, в том числе по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Внедрение программы позволит активнее вовлекать в деятельность РСХБ представителей МСП и расширять взаимодействие с ними, - отметил заместитель председателя правления РСХБ Павел Марков.

Утвердив программу, РСХБ вошел в число крупнейших заказчиков, среди которых ВТБ, Сбербанк, Газпром, РЖД, Роснефть, Ростелеком и другие компании, реализующие этот механизм взаимодействия с поставщиками.

По итогам прошлого года РСХБ привлек более пяти тысяч новых контрагентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем закупок РСХБ только среди субъектов МСП составил по итогам двух кварталов 2020 года 28% от всех закупок,что почти на 1 миллиард рублей превышает аналогичные показатели 2019 года. Всего же за 2019 год банк осуществил у МСП 53% своих закупок.

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