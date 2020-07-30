2020-07-30T08:27:03+03:00
Общество

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не доставляют письма и телеграммы

Зато ему исправно передают посылки
Александр ШТААЛЬ
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Бывшему губернатору Хабаровского края не доставляют письма и телеграммы ФОТО: Аккаунт в Instagram Евы МеркачевойБывшему губернатору Хабаровского края не доставляют письма и телеграммы ФОТО: Аккаунт в Instagram Евы Меркачевой
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Сергей Фургал не получил пока ни одной телеграммы и ни одного письма. Также он не отправил ни одной телеграммы и ни одного письма. Такие слова прозвучали в видеоотчете Евы Меркачевой, члена ОНК Москвы. Она смогла увидеться с теперь уже бывшим губернатором Хабаровского края и вкратце рассказала, как у него обстоят дела в СИЗО.

- К сожалению он не может выразить слова благодарности и попросил через нас донести, что он безумно рад поддержке, но к сожалению пока не может каждому ответить, - рассказала Ева Меркачева.

Однако посылки Сергею Ивановичу передают исправно. Они приходят ему в большом количестве. Он также попросил больше не присылать расчески и кипятильники. У него их теперь очень много. Когда он рассказывает, как получает посылки, всегда улыбается. На сегодняшний день он сыт и у него есть все необходимое.

evamerkachevaevamerkacheva
Бывшему губернатору Хабаровского края не доставляют письма и телеграммы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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