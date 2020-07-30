30 Июль 2020 2020-07-30T12:04:49+03:00

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В Биробиджане проверили неблагополучные семьи. Внимание уделяли условиям, в которых находятся дети, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации. Также посетили пап и мам, которые склонны к употреблению алкоголя.

- Во время посещения смотрят, есть ли продукты в доме, трезвые ли родители. Если факты неблагополучия подтверждаются, то комиссия изымает детей из данной семьи, лишает родительских прав, принимаются другие меры, - рассказали в городской администрации.

За вечер проинспектировали семь семей и серьезных нарушений не выявили. Одну семью посетят повторно, так как от ребенка услышали, что мама немного выпила перед приездом комиссии. Если ситуация повторится, будут решать, что делать с этой семьей дальше. Специалисты отмечают, что подобные рейды способствуют тому, что нерадивые родители встают на путь исправления.

ИСТОЧНИК KP.RU