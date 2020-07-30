Хабаровские школы готовы к новому учебному году Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские школы готовы к новому учебному году. Паспорта готовности получили все учебные заведения, а именно 81 школа, лицей и гимназия. Объекты принимала комиссия, среди участников которой представители городского управления образования, управления дорог и внешнего благоустройства, ГИБДД, а также Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

- В этом году из-за пандемии и дистанционного обучения начали приводить помещения в порядок раньше. В тех учреждениях, где не требовался капитальный ремонт, к проверке были готовы уже в мае, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.

Чтобы подготовить детские сады и школы к учебному году 2020-2021, из городского бюджета выделили около 170 миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали элеваторные узлы, кровлю, сантехнику, приводили учебные классы и другие помещения в порядок, меняли мебель и производили другие работы.