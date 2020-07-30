Мотоциклист скончался в аварии на трассе между Хабаровском и Владивостоком
Мотоциклист скончался в аварии на трассе между Хабаровском и Владивостоком. Происшествие случилось вчера днем, 29 июля, в районе 12 километра административной дороги А-370 «Уссури». По предварительной информации, пострадавший двигался со стороны Хабаровска в сторону Владивостока на мотоцикле Honda.
- В какой-то момент мужчина не обеспечил постоянный контроль за движением своего мотоцикла и наехал на металлическое ограждение справа по ходу движения. В результате дорожной аварии мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, - рассказали в краевом ГИБДД.
Из описания места происшествия следует, что дорога предназначена для движения транспортных средств в двух направлениях. Ширина проезжей части 10,6 метра. Погода была ясной.
Автолюбителей в крае убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сигналов светофора и дорожной разметки.
ИСТОЧНИК KP.RU