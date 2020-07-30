30 Июль 2020 2020-07-30T12:03:17+03:00

Мотоциклист скончался в аварии на трассе между Хабаровском и Владивостоком Фото: Мария ЛЕНЦ

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение

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Мотоциклист скончался в аварии на трассе между Хабаровском и Владивостоком. Происшествие случилось вчера днем, 29 июля, в районе 12 километра административной дороги А-370 «Уссури». По предварительной информации, пострадавший двигался со стороны Хабаровска в сторону Владивостока на мотоцикле Honda.

- В какой-то момент мужчина не обеспечил постоянный контроль за движением своего мотоцикла и наехал на металлическое ограждение справа по ходу движения. В результате дорожной аварии мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, - рассказали в краевом ГИБДД.

Из описания места происшествия следует, что дорога предназначена для движения транспортных средств в двух направлениях. Ширина проезжей части 10,6 метра. Погода была ясной.

Автолюбителей в крае убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сигналов светофора и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU