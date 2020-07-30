30 Июль 2020 2020-07-30T10:04:22+03:00

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В Хабаровском крае затонуло рыболовецкое судно. По предварительной информации, происшествие случилось 26 июля 2020 года. Пока подробностей происшествия немного. Известно, что указанное судно вышло с места базирования рыболовецкой бригады рядом с поселком Новая Иня и направлялось в сторону поселка Вострецово.

- На борту в тот момент находились два члена экипажа. В пути по ходу движения судно захлестнуло волной, как результат, оно затонуло. В результате этого инцидента один человек спасся, местонахождение другого не установлено, - рассказали в пресс- службе Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации и движения водного транспорта». Следователям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU