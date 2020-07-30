Комсомольчан приняли в Союз художников России
Четырех комсомольчан приняли в Союз художников России. Ряды членов ВТОО пополнили Ирина Архандеева, Михаил Киреев, Юлия Яровенко и Наталья Дигор.
- Комсомольску повезло, что здесь живут такие талантливые, трудолюбивые и активные художники. Их мастерство, преданность своему делу и постоянное самосовершенствование вносит неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства города и края, - отметила Любовь Васильевна Ковалева, директор музея изобразительных искусств.
Новоиспеченных членов Союза художников России поздравляют со вступлением в профессиональную творческую организацию сотрудники администрации города и члены Комсомольской городской думы. Присоединяется к поздравлениям и редакция «КП»-Хабаровск». Художникам желают новых творческих побед и достижений, создания новых интересных и ярких картин.
ИСТОЧНИК KP.RU