30 Июль 2020 2020-07-30T12:01:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Четырех комсомольчан приняли в Союз художников России. Ряды членов ВТОО пополнили Ирина Архандеева, Михаил Киреев, Юлия Яровенко и Наталья Дигор.

- Комсомольску повезло, что здесь живут такие талантливые, трудолюбивые и активные художники. Их мастерство, преданность своему делу и постоянное самосовершенствование вносит неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства города и края, - отметила Любовь Васильевна Ковалева, директор музея изобразительных искусств.

Новоиспеченных членов Союза художников России поздравляют со вступлением в профессиональную творческую организацию сотрудники администрации города и члены Комсомольской городской думы. Присоединяется к поздравлениям и редакция «КП»-Хабаровск». Художникам желают новых творческих побед и достижений, создания новых интересных и ярких картин.

ИСТОЧНИК KP.RU