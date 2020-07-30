30 Июль 2020 2020-07-30T12:00:31+03:00

В данный момент семья не имеет возможности оплатить эти услуги, так как счета арестованы

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Семья Сергея Фургала,теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края, собирает деньги на адвокатов. На сегодняшний день уже отрыт счет, на который можно будет перечислить добровольное пожертвование.

- В данный момент у семьи нет возможности оплатить эти услуги, так как счета арестованы. При перечислении денег на расчетный счет в назначении платежа нужно указывать «Пожертвование», - рассказала Галина Ивановна, сестра Сергея Фургала.

Обращение Галина Ивановна записала на видео. Она также объяснила, что изначально хотели создать фонд помощи, но на это ушло бы много времени. Она также отметила, что есть надежда выиграть судебное разбирательство. Она же попросила желающих быть предельно внимательными при переводе денег и не попадаться на уловки аферистов. Реквизиты для перечисления указаны по ссылке.

ldpr27 Семья Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, собирает деньги на адвокатов

ИСТОЧНИК KP.RU