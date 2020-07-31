31 Июль 2020 2020-07-31T04:01:27+03:00

Обстановка в Хабаровском крае 31 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода Фото: Ольга КИВА

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Сегодня, 31 июля, в Хабаровске кратковременный дождь, ночью +20 +22, днем +28 +30, ветер юго-западный 3-11 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, ночью +17 +23, днем +26 +32, ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди и ливни, ночью +13 +23, днем +25 +32, ветер различных направлений 3-12 м/с. На севере местами кратковременные дожди и ливни, местами небольшие дожди, ночью +7 +22, днем +13 +25, ветер восточный, северо-восточный 5-14 м/с.

С 31 июля по 2 августа 2020 года местами в крае ухудшение погодных условий, обусловленное дождями, ливнями (местами до 30-40 миллиметров), не исключены грозовые явления.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 15 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 7428.

ИСТОЧНИК KP.RU