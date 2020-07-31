31 Июль 2020 2020-07-31T04:00:32+03:00

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В Хабаровском крае завершилось расследование убийства девятилетней давности. По версии следствия, фигурант в мае 2011 года находился в поселке Дормидонтовка Вяземского района. Он поссорился со своим приятелем и в порыве ярости нанес ему два удара ножом в живот.

- От полученных травм потерпевший скончался. После совершения преступления злоумышленник спешно покинул территорию Хабаровского края. Найти его смогли в 2020 году в Москве, где он на тот момент проживал, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Злоумышленника доставили в Хабаровский край для производства следственных действий. По ходатайству следствия в отношении 41-летнего фигуранта избирали меру пресечения в виде заключения под стражу. На сегодняшний день расследование уголовного дела в отношении него по статье «Убийство» закончилось. Материалы передали прокурору Вяземского района для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU