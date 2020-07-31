2020-07-31T03:58:35+03:00
Происшествия

В Комсомольске сотрудницу магазина подозревают в краже телефонов

По версии следствия, фигурантка забрала технику из сейфа
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске сотрудницу магазина подозревают в краже телефоновВ Комсомольске сотрудницу магазина подозревают в краже телефоновФото: Олег ЗОЛОТО
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В Комсомольске-на-Амуре сотрудницу магазина подозревают в краже телефонов. По предварительной информации, с заявлением об исчезновении техники обратился представитель салона сотовой связи. Заявительница сообщила, что пропали два сотовых телефона. Общий ущерб составил 92 тысячи рублей.

- Во время разбирательств полицейские выяснили, что к краже причастна 20-летняя горожанка. По версии следствия, она во время работы зашла в подсобное помещение, достала из сейфа коробки с гаджетами. Мобильные устройства и аксессуары к ним девушка положила себе в сумку, а пустые коробки запечатала и убрала на место, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сама подозреваемая рассказала, что взяла технику для использования в личных целях. В отношении нее уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае - это лишение свободы на срок до двух лет. На время разбирательств девушку отпустили под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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