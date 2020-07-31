Обстановка в Хабаровске 31 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы

31 Июль 2020 2020-07-31T03:55:12+03:00

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В Хабаровске, по состоянию на утро 31 июля 2020 года, не зафиксировали отключений ни горячей, ни холодной воды. В городе не работают 79 лифтов. За минувшие сутки с улиц и дорог города вывезли 109,8 кубометра мусора, случилось 38 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 645 раз.

- Дорожные работы сегодня проведут на улицах: Краснореченская, Муравьева-Амурского, Николаевская, Карла Маркса, Синельникова, Южная, Нагорная, Тургенева и Радищева, на проезде от Демьяна Бедного до Лазо, переулках Смены и Ленинградский. Автолюбителей и пешеходов просят планировать свои маршруты с учетом этой информации, - прокомментировали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали в общей сложности 5940 случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель в регионе. Местных жителей убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU