2020-07-31T03:54:02+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае утонули отец и сын

Происшествие случилось в поселке Березовый Солнечного района
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае утонули отец и сынВ Хабаровском крае утонули отец и сынФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае утонули отец и сын. По предварительной информации, происшествие случилось 29 июля в поселке Березовый Солнечного района. Оба пострадавших находились около карьера «Катушка». Известно, что ребенку было 12 лет.

- На сегодняшний день прокуратура Солнечного района проводит проверку по факту произошедшего. Представителям закона надо будет по итогу дать оценку органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и органов местного самоуправления, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Отметим также, что после установления обстоятельств и причин произошедшего проверяющие примут меры прокурорского реагирования.

Родителей убедительно просят внимательно следить за своими детьми. Пожалуйста, рассказывайте им, где можно провести время и отдохнуть без риска для жизни. Помните, отдых в местах, где купание запрещено, может закончиться трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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