Девочку сбил мопед в Хабаровске
Пешехода-девочку сбил мопед Honda Dio в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось вчера днем, 30 июля. Транспортное средство двигалось по улице Барабинская со стороны улицы Автобусная в сторону улицы Парфенова. Наезд на пешехода случился в районе дома №64. Пострадавшая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения мопеда.
- Известно, что у семилетней девочки врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины головы, туловища и конечностей. Известно, что она гуляла с братом с разрешения родителей недалеко от дома, - рассказал информированный источник.
Как выяснилось, у водителя мопеда не было при себе прав.
Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах при управлении транспортными средствами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.
ИСТОЧНИК KP.RU