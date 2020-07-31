2020-07-31T03:53:09+03:00
Происшествия

Девочку сбил мопед в Хабаровске

Происшествие случилось вчера, 30 июля
Александр ШТААЛЬ
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Девочку сбил мопед в ХабаровскеДевочку сбил мопед в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Пешехода-девочку сбил мопед Honda Dio в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось вчера днем, 30 июля. Транспортное средство двигалось по улице Барабинская со стороны улицы Автобусная в сторону улицы Парфенова. Наезд на пешехода случился в районе дома №64. Пострадавшая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения мопеда.

- Известно, что у семилетней девочки врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины головы, туловища и конечностей. Известно, что она гуляла с братом с разрешения родителей недалеко от дома, - рассказал информированный источник.

Как выяснилось, у водителя мопеда не было при себе прав.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах при управлении транспортными средствами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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