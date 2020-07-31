31 Июль 2020 2020-07-31T03:52:26+03:00

Хабаровчанина задержали за грабеж через сутки после освобождения из тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО

По предварительной информации, у своей жертвы он забрал две тысячи рублей

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Жительница Хабаровска стала жертвой уличного грабителя. По предварительной информации, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии примерно в шесть часов утра. На улицу Королева, где на женщину напал неизвестный, немедленно направили наряд.

- Со слов потерпевшей на нее напал неизвестный мужчина и под угрозой применения насилия похитил около двух тысяч рублей. Женщина также указала на свидетеля происшествия и рассказала о приметах подозреваемого, - прокомментировали в пресс-службе Росгвардии по Хабаровскому краю.

Правоохранители отработали район и нашли-таки обидчика. Мужчину, который подходил по приметам, задержали, позже его опознали и свидетель, и потерпевшая. Это был ранее судимый 31-летний житель краевого центра. Днем ранее он освободился из исправительного учреждения. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU