Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске
Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске. Происшествие случилось вчера, 30 июля, на улице Суворова. По предварительной информации, машина Toyota двигалась со стороны улицы Малиновского в сторону улицы Краснореченская и в районе дома №60 столкнулась с мотоциклом Yamaha. Водитель иномарки пытался выполнить разворот, но не уступил дорогу, в результате чего и случилась авария.
- У мотоциклиста диагностировали ушибленную рану шеи, левой голени, закрытый перелом правой лучевой кости и ребра, тупую травму грудной клетки, травматический шок. Его доставили с больницу, - прокомментировал информированный источник.
Известно, что стаж водителя иномарки с 2012 года. От прохождения освидетельствования отказался. Стаж вождения мотоциклиста с 2003 года. У обоих права. Также в отношении обоих составили административные протоколы.
Автолюбителей Хабаровска убедительно просят уважать других участников дорожного движения и соблюдать правила.
ИСТОЧНИК KP.RU