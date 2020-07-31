2020-07-31T05:56:33+03:00
Общество

Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске

Травмированного мужчину доставили в больницу
Александр ШТААЛЬ
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Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в ХабаровскеМотоциклист пострадал при столкновении с машиной в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске. Происшествие случилось вчера, 30 июля, на улице Суворова. По предварительной информации, машина Toyota двигалась со стороны улицы Малиновского в сторону улицы Краснореченская и в районе дома №60 столкнулась с мотоциклом Yamaha. Водитель иномарки пытался выполнить разворот, но не уступил дорогу, в результате чего и случилась авария.

- У мотоциклиста диагностировали ушибленную рану шеи, левой голени, закрытый перелом правой лучевой кости и ребра, тупую травму грудной клетки, травматический шок. Его доставили с больницу, - прокомментировал информированный источник.

Известно, что стаж водителя иномарки с 2012 года. От прохождения освидетельствования отказался. Стаж вождения мотоциклиста с 2003 года. У обоих права. Также в отношении обоих составили административные протоколы.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят уважать других участников дорожного движения и соблюдать правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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