31 Июль 2020 2020-07-31T07:55:17+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 31 июля 2020 года: за сутки 11 новых пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в инфекционном госпитале лечится 251 человек

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В инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, по состоянию на 31 июля 2020 года, находится 251 человек. Из них у 145 подтвержден коронавирус. За последние сутки выписали 10 человек, госпитализировали 11, один летальный исход.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся 13 пациентов. У пяти человек, контактировавших с зараженными, только подозревают COVID-19, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Лечение также получают 133 пациента с внебольничной пневмонией. За последние сутки с этим заболеванием госпитализировали 21 пациента. Кроме того, амбулаторно лечатся 106 пациентов с COVID-19, из них 13 - дети. Выписан один человек.

Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Не забывайте о мерах предосторожности - чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU